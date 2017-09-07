Сбербанк потерял за полтора года около 20 млрд рублей на выдаче кредитов предпринимателям для старта бизнеса и нашел решение для дальнейшего снижения ставок по кредитам с помощью искусственного интеллекта, что позволит наладить выдачу кредитов начинающим бизнесменам. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

Он также уверенно заявил, что банк уже знает о заемщиках больше, чем они думают, и поэтому Сбербанк работает над тем, чтобы снять все ограничения при выдаче кредитов для юрлиц.

«Мы полтора года выдавали кредиты доверия на бизнес-старт, которые привели к тому, что мы потеряли около 20 миллиардов рублей. Предприниматели в нашей стране очень креативные, и они придумали технологии, как нас обмануть, значительно быстрее, чем до нас доходило то, как они нас обманывают. И эта гонка была на опережение, малый бизнес нас существенно опережал, и мы поняли, сколько денег мы потеряли», — рассказал Греф.

Греф: малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию денег Малый бизнес зачастую становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов. Предпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в черные списки банков, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«И у нас был провал, мы просто остановили все выдачи. Сначала эта «зараза» началась в Москве, потом в Петербурге, потом Екатеринбурге, потом она поползла по стране, и тема обмануть Сбербанк стала любимой в стране, и мы поняли, что традиционные технологии не работают», — поделился тяжелым опытом он.

Сбербанк для решения проблемы прибег к помощи искусственного интеллекта и стал постепенно внедрять новое решение по анализу данных клиентов-юрлиц, ощутимые плюсы которого будут заметны через год-два, сообщил Греф.

«Сегодня мы имеем очень хороший результат, это приводит к тому, что мы снизили резко ставки. Система самонастраиваемая. Это приведет к тому, что мы сейчас расширяем все больше продуктовую линейку, но все меньше требуем документов. Наша цель — охватить всю нашу клиентскую базу, весь вопрос только в наполнении данными. Задача такова, чтобы от вас (юрлиц. — Прим. РИА Новости) не требовалось ни одной бумажки и ни одного похода в банк. Электронная заявка и перечисление денег либо на расчетный счет, либо на корпоративную карту», — объяснил глава Сбербанка.

Сбербанк в июле запустил новую нейронную сеть, которая оценивает предпринимателей на основе психологического профиля по новой технологии big five, когда по пяти ключевым характеристикам личности определяется профиль человека и его благонадежность для банка, сообщил Греф.

«Новая нейронная сеть, которую мы запустили, дает значительно более высокий результат, коэффициент примерно на 8 процентных пунктов выше — это гигантское отличие от того, что было раньше. Это говорит о том, что первое — мы сможем выдавать кредиты значительно быстрее большему количеству предпринимателей. И ставка будет падать», — пояснил он.

Сейчас ставки Сбербанка по кредитам малому бизнесу в среднем составляют 11,5%, что ниже докризисного уровня (12,1% в 2014 году), уточнили в пресс-службе Сбербанка.

«Почему ставка (для малого и среднего бизнеса. — Прим. РИА Новости) так упала? В первую очередь потому, что мы стали меньше терять. И конечно, по мере того как мы будем развивать наши технологии, будем искать новые подходы, новые компетенции, и проблемы начинающего бизнеса мы точно решим. Я не думаю, что это будет долго: год-два, и мы точно найдем подход», — сказал Греф. По его словам, это позволит Сбербанку давать кредиты предпринимателям без требования к стажу ведения бизнеса.

Сбербанк за семь месяцев 2017 года увеличил выдачу кредитов малому и среднему бизнесу на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в конце года этот показатель может вырасти до 80%, сообщил журналистам старший вице-президент банка Анатолий Попов.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы снять все ограничения для юридических лиц в силу того, что мы про вас знаем больше, чем вы думаете, и какой смысл ограничения вводить. Мы можем отследить каждую трансакцию и дать в любой проверяющий орган моментально всё по всем поводам, что интересует. У нас идет конструктивная работа и с налоговыми органами, и с Федеральным казначейством по снятию всех этих ограничений, и в ближайший год-два вы увидите радикальные изменения, удобства в работе с нами», — заключил Греф.