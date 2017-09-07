Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам Уральского Банка Реконструкции и Развития с «негативного» на «стабильный» и подтвердило его долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «В-/В».

Как поясняется в релизе агентства, за последний год УБРиР продемонстрировал положительные результаты в стабилизации показателей качества активов и объема новых резервов. Аналитики отмечают, что улучшения были обусловлены главным образом восстановлением качества кредитов и списаниями в розничном портфеле банка. В настоящее время показатели новых розничных кредитов продолжают улучшаться благодаря снижению коэффициентов дефолтов.

По мнению S&P, достигнутые улучшения отражают общую стабилизацию в сегменте розничного кредитования в России после его «перегрева» и последующего сокращения, которое усугубилось экономическим спадом.

Агентство также отмечает значительные успехи банка в сокращении объема сделок со связанными сторонами.

«Несмотря на достигнутые положительные результаты, мы отмечаем по-прежнему высокую географическую концентрацию розничного портфеля УБРиР на Уральском федеральном округе, а также тот факт, что стандарты и политика андеррайтинга банка остаются в целом непроверенными… Кроме того, мы по-прежнему отмечаем регулятивные риски, связанные с кредитованием крупных международных сырьевых трейдеров: на 1 июля 2017 года на долю этого вида кредитов приходилось около 36% корпоративного портфеля банка. Вместе с тем мы отмечаем готовность руководства банка сократить объем таких сделок и перераспределить средства в России», — говорится в релизе.

Там отмечается, что в 2016 году показатели капитализации УБРиР немного улучшились, но, по мнению агентства, останутся очень слабыми в ближайшие 12—18 месяцев. Такой прогноз обусловлен мнением экспертов о невысокой способности банка генерировать прибыль и капитал из внутренних источников для поддержки ожидаемого роста.



В числе прочего аналитики указывают, что, по их мнению, бизнес-модель банка стала более устойчивой и обеспечивает постепенное повышение показателей процентной маржи и сокращение объема новых резервов по кредитам. «Мы также ожидаем, что УБРиР будет в большей степени использовать регулярные и стабильные источники дохода, такие как комиссионные доходы и чистый процентный доход, а доля дохода от операций, чувствительных к колебаниям рынка, сократится», — отмечают в S&P.