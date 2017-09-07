Налоговые поступления в федеральный бюджет за восемь месяцев этого года составили 5,8 трлн рублей, увеличившись почти на треть в годовом выражении. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ФНС, сообщается на сайте ведомства.

По словам руководителя ФНС, службе удалось сохранить положительный тренд по налоговым поступлениям. Так, за восемь месяцев 2017 года в федеральный бюджет поступило 5,8 трлн рублей, что на 32% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Поступления в консолидированный бюджет РФ выросли на 19% и составили 11,2 трлн рублей.

Мишустин уточнил, что основными драйверами роста поступлений (за исключением НДПИ, который увеличился на фоне восстановления цены на нефть) стали сборы по налогу на прибыль (2,3 трлн рублей с ростом на 17%), НДС (1,9 трлн с ростом на 15%), акцизов (0,9 трлн с ростом почти на 17%) и НДФЛ (2 трлн рублей с ростом на 8%).



«Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на 2 процентных пункта до 230 миллиардов рублей», — добавил Мишустин.