Выделенные Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на поддержку банка «ФК Открытие» средства могут быть списаны, сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев.

«Мы ожидаем, что субординированный долг «ФК Открытие» перед Агентством по страхованию вкладов будет списан», — пояснил Моисеев.

АСВ предоставило банку 65,2 млрд рублей по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ) в 2015 году. Большинство банков, включая «ФК Открытие», учли господдержку как субординированные займы — эти деньги должны быть возвращены. В случае «ФК Открытие» — в 2025—2034 годах.

Объявив о санации «ФК Открытие», Центробанк сразу предупредил: деньги могут и не вернуться. Если достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений — 5,125% для вечных облигаций и 2% для остального субординированного долга, долг будет списан. Исключений не будет: списано будет все вне зависимости от того, когда эти требования образовались, предупреждал регулятор.

Долг АСВ списывается, если норматив опускается ниже 2%. Поэтому, если Минфин готовится к списанию долга, другие субординированные обязательства «ФК Открытие» ждет то же самое. При наступлении триггера требования АСВ конвертируются в акции, а списываться будут в случае обнаружения в банке отрицательного капитала, объяснял Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.

У банка 79 млрд рублей субординированного долга и еще 42 млрд вечных субординированных бондов, следует из его отчетности.

Ананьев назвал причины ситуации с банком «ФК Открытие»

Причины проблем банка «ФК Открытие» связаны со слишком быстрым, «взрывным» ростом, сказал в интервью «Ведомостям» совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Долг перед АСВ начнет списываться при уменьшении капитала «ФК Открытие» примерно на 130 млрд рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов, что весьма вероятно с учетом оценок, что давал регулятор: санация группы «Открытие» может стоить 250—400 млрд рублей.

Потерять средства могут не только АСВ и держатели вечных бондов «ФК Открытие», но и его прежние акционеры. ЦБ сообщал, что будет владеть в банке не менее 75%, а прежние его собственники — не более 25%. В случае отрицательного капитала предыдущие владельцы лишатся своих долей. Через «Открытие холдинг» 66,64% банка владеют Вадим Беляев, ВТБ, группы ИФД и ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.

Потери ВТБ от инвестиций в «Открытие холдинг», если капитал «ФК Открытие» будет списан, не превысят 10 млрд рублей, сообщил в четверг президент госбанка Андрей Костин. Он рассказал, что ВТБ готов рассмотреть покупку «ФК Открытие» после его санации Фондом консолидации банковского сектора.

Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.

В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.