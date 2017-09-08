Выделенные Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на поддержку банка «ФК Открытие» средства могут быть списаны, сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев.
«Мы ожидаем, что субординированный долг «ФК Открытие» перед Агентством по страхованию вкладов будет списан», — пояснил Моисеев.
АСВ предоставило банку 65,2 млрд рублей по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ) в 2015 году. Большинство банков, включая «ФК Открытие», учли господдержку как субординированные займы — эти деньги должны быть возвращены. В случае «ФК Открытие» — в 2025—2034 годах.
Объявив о санации «ФК Открытие», Центробанк сразу предупредил: деньги могут и не вернуться. Если достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений — 5,125% для вечных облигаций и 2% для остального субординированного долга, долг будет списан. Исключений не будет: списано будет все вне зависимости от того, когда эти требования образовались, предупреждал регулятор.
Долг АСВ списывается, если норматив опускается ниже 2%. Поэтому, если Минфин готовится к списанию долга, другие субординированные обязательства «ФК Открытие» ждет то же самое. При наступлении триггера требования АСВ конвертируются в акции, а списываться будут в случае обнаружения в банке отрицательного капитала, объяснял Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.
У банка 79 млрд рублей субординированного долга и еще 42 млрд вечных субординированных бондов, следует из его отчетности.
Причины проблем банка «ФК Открытие» связаны со слишком быстрым, «взрывным» ростом, сказал в интервью «Ведомостям» совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
Долг перед АСВ начнет списываться при уменьшении капитала «ФК Открытие» примерно на 130 млрд рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов, что весьма вероятно с учетом оценок, что давал регулятор: санация группы «Открытие» может стоить 250—400 млрд рублей.
Потерять средства могут не только АСВ и держатели вечных бондов «ФК Открытие», но и его прежние акционеры. ЦБ сообщал, что будет владеть в банке не менее 75%, а прежние его собственники — не более 25%. В случае отрицательного капитала предыдущие владельцы лишатся своих долей. Через «Открытие холдинг» 66,64% банка владеют Вадим Беляев, ВТБ, группы ИФД и ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.
Потери ВТБ от инвестиций в «Открытие холдинг», если капитал «ФК Открытие» будет списан, не превысят 10 млрд рублей, сообщил в четверг президент госбанка Андрей Костин. Он рассказал, что ВТБ готов рассмотреть покупку «ФК Открытие» после его санации Фондом консолидации банковского сектора.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.