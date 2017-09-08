Выделенные Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на поддержку банка «ФК Открытие» средства могут быть списаны, сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев.



«Мы ожидаем, что субординированный долг «ФК Открытие» перед Агентством по страхованию вкладов будет списан», — пояснил Моисеев.

АСВ предоставило банку 65,2 млрд рублей по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ) в 2015 году. Большинство банков, включая «ФК Открытие», учли господдержку как субординированные займы — эти деньги должны быть возвращены. В случае «ФК Открытие» — в 2025—2034 годах.

Объявив о санации «ФК Открытие», Центробанк сразу предупредил: деньги могут и не вернуться. Если достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений — 5,125% для вечных облигаций и 2% для остального субординированного долга, долг будет списан. Исключений не будет: списано будет все вне зависимости от того, когда эти требования образовались, предупреждал регулятор.

Долг АСВ списывается, если норматив опускается ниже 2%. Поэтому, если Минфин готовится к списанию долга, другие субординированные обязательства «ФК Открытие» ждет то же самое. При наступлении триггера требования АСВ конвертируются в акции, а списываться будут в случае обнаружения в банке отрицательного капитала, объяснял Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.

У банка 79 млрд рублей субординированного долга и еще 42 млрд вечных субординированных бондов, следует из его отчетности.

Ананьев назвал причины ситуации с банком «ФК Открытие» Причины проблем банка «ФК Открытие» связаны со слишком быстрым, «взрывным» ростом, сказал в интервью «Ведомостям» совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Долг перед АСВ начнет списываться при уменьшении капитала «ФК Открытие» примерно на 130 млрд рублей, подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов, что весьма вероятно с учетом оценок, что давал регулятор: санация группы «Открытие» может стоить 250—400 млрд рублей.

Потерять средства могут не только АСВ и держатели вечных бондов «ФК Открытие», но и его прежние акционеры. ЦБ сообщал, что будет владеть в банке не менее 75%, а прежние его собственники — не более 25%. В случае отрицательного капитала предыдущие владельцы лишатся своих долей. Через «Открытие холдинг» 66,64% банка владеют Вадим Беляев, ВТБ, группы ИФД и ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.



Потери ВТБ от инвестиций в «Открытие холдинг», если капитал «ФК Открытие» будет списан, не превысят 10 млрд рублей, сообщил в четверг президент госбанка Андрей Костин. Он рассказал, что ВТБ готов рассмотреть покупку «ФК Открытие» после его санации Фондом консолидации банковского сектора.