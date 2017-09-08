Бывший председатель совета директоров Форус Банка Руслан Сулейманов подал кассационную жалобу на решение о признании кредитной организации несостоятельной, сообщили РАПСИ в арбитраже Нижегородской области.



Первая инстанция 17 марта удовлетворила соответствующее заявление Центрального банка РФ о несостоятельности Форус Банка. Выводы арбитража Нижегородской области подтвердил Первый арбитражный апелляционный суд.

Форус Банк лишился лицензии 19 декабря 2016 года, а 15 марта 2017-го был признан несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначено АСВ. По оценке временной администрации, стоимость активов Форус Банка не превышает 1 млрд 927,6 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами 2 млрд 496,4 млн (в том числе перед физическими лицами — 2 млрд 116,4 млн рублей).

В конце июня стало известно, что апелляционная жалоба акционера, бывшего председателя совета директоров Руслана Сулейманова на решение о банкротстве Форус Банка была отклонена.

Временная администрация Форус Банка в ходе обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, направленные на вывод ее активов, в том числе путем выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также операции кредитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.



Кроме того, руководством и собственником «Форуса» совершены сделки по замене ликвидных активов на неликвидные и операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода активов, отмечают в ЦБ.

Информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников Форус Банка с признаками уголовно наказуемых деяний регулятор направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

