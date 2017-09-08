Банк России не допустит дальнейшего расширения доли государства в банковском секторе, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума. Так она прокомментировала решение ЦБ о санации банка «ФК Открытие».
«(На рынке) имеется озабоченность эффектами нашего последнего решения о применении механизма санации к достаточно крупному банку. Здесь я хотела бы сказать о наших твердых намерениях не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках», — заявила она.
«И наш механизм санации — мы впервые применили его, Фонд банковской консолидации, — направлен на то, чтобы быстро разобраться с проблемами банка, докапитализировать его напрямую, выработать бизнес-модель, которая будет прозрачна, прозрачна для инвесторов, и будет генерировать доходы, и предложить этот банк на рынок. Это наша задача», — подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, участники рынка задаются вопросом, как найти инвестора для такого большого банка. В этой связи глава регулятора высказала мнение, что необязательно предлагать банк крупному стратегическому инвестору. «Мы хотим сделать его настолько прозрачным, чтобы можно было сделать из него публичную компанию. Это для нас очень важно», — добавила глава ЦБ.
Она отметила, что реформа финансового сектора в значительной степени затронула системно значимые банки. «Сейчас мы повышаем требования к капиталу и ликвидности системно значимых банков. У нас усиливается надзор, и на многих форумах крупные банки жалуются, что мы контролируем их почти в онлайновом режиме. Так это и будет, потому что последствия работы таких банков достаточно серьезные», — сказала Набиуллина.
Как сообщалось, с 29 августа ЦБ назначил в «ФК Открытие» временную администрацию, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и УК «Фонд консолидации банковского сектора».
К необходимости спасения банка «ФК Открытие» привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ «Траст» и покупка «Росгосстраха», заявили представители ЦБ.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.