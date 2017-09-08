Набиуллина: «Хотела бы сказать о наших намерениях не допускать дальнейшего роста госсектора в банках»

Банк России не допустит дальнейшего расширения доли государства в банковском секторе, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Московского финансового форума. Так она прокомментировала решение ЦБ о санации банка «ФК Открытие».

«(На рынке) имеется озабоченность эффектами нашего последнего решения о применении механизма санации к достаточно крупному банку. Здесь я хотела бы сказать о наших твердых намерениях не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках», — заявила она.

«И наш механизм санации — мы впервые применили его, Фонд банковской консолидации, — направлен на то, чтобы быстро разобраться с проблемами банка, докапитализировать его напрямую, выработать бизнес-модель, которая будет прозрачна, прозрачна для инвесторов, и будет генерировать доходы, и предложить этот банк на рынок. Это наша задача», — подчеркнула Набиуллина.



По ее словам, участники рынка задаются вопросом, как найти инвестора для такого большого банка. В этой связи глава регулятора высказала мнение, что необязательно предлагать банк крупному стратегическому инвестору. «Мы хотим сделать его настолько прозрачным, чтобы можно было сделать из него публичную компанию. Это для нас очень важно», — добавила глава ЦБ.

Она отметила, что реформа финансового сектора в значительной степени затронула системно значимые банки. «Сейчас мы повышаем требования к капиталу и ликвидности системно значимых банков. У нас усиливается надзор, и на многих форумах крупные банки жалуются, что мы контролируем их почти в онлайновом режиме. Так это и будет, потому что последствия работы таких банков достаточно серьезные», — сказала Набиуллина.

Как сообщалось, с 29 августа ЦБ назначил в «ФК Открытие» временную администрацию, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и УК «Фонд консолидации банковского сектора».

Банк России назвал причины санации «ФК Открытие» К необходимости спасения банка «ФК Открытие» привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ «Траст» и покупка «Росгосстраха», заявили представители ЦБ.