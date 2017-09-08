Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки в размере 2 млн долларов, «профессиональным кретинизмом».

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин.



Он отметил, что в беседе «ничего такого не сказал», но там «есть то, что не относится лично» к нему. «И поэтому тоже я так жестко накануне высказался, когда меня журналисты попросили прокомментировать показания Улюкаева. Процесс, конечно, должен был быть закрытым», — отметил Сечин.

Стенограмма записи разговора Сечина и Улюкаева в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти» была оглашена в суде 5 сентября. Из нее следует, что глава «Роснефти» исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании.