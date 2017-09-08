Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что пока рано говорить о легализации криптовалют. Но это должно произойти «когда-то в будущем», заявил он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.



«Когда-то криптовалюты будут легализованы. Просто сейчас они находятся в таком состоянии с точки зрения отсутствия достаточных стандартов и системы защиты граждан, которое пока делает их достаточно рискованными», — сказал он.

Кудрин назвал оправданным консервативное отношение органов управления к криптовалютам. «Это пока непредсказуемая валюта, здесь люди работают на свой страх и риск», — полагает он.

Кроме того, по его мнению, государству не нужно заниматься майнингом криптовалют.