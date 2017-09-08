Доставка запущенной в июле этого года «Мультикарты» ВТБ 24 теперь доступна с помощью курьера. Услугой можно воспользоваться бесплатно при заказе дебетовой карты на сайте банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Новым сервисом в данный момент могут воспользоваться жители Москвы, в октябре банк планирует реализовать его в Санкт-Петербурге. В перспективе банк намерен реализовать услугу и в других городах-миллионниках.

В банке надеются, что новый сервис будет пользоваться популярностью у клиентов.