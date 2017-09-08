Более половины россиян (53%) считают экономическую ситуацию в России удовлетворительной. Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса фонда «Общественное мнение».
Согласно исследованию, 35% респондентов считают экономическую ситуацию плохой, 7% — хорошей, а 5% — затруднились с ответом.
Кроме того, треть опрошенных (36%) не видит изменений в экономической ситуации в России, 34% отмечают ее ухудшение, 22% видят позитивные изменения, 8% не дали оценки.
Опрос «ФОМнибус» был проведен 2—3 сентября в 104 населенных пунктах страны среди 1,5 тыс. респондентов.