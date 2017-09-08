Госслужба всегда будет проигрывать частному сектору с точки зрения найма молодых специалистов, если не примет меры, чтобы соответствовать времени и нуждам сотрудников, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, молодежь не хочет работать в госсекторе, потому что на данный момент работа там «неинтересная, бюрократичная и малооплачиваемая».



«Эти тезисы должны быть преодолены. У государства огромный потенциал. Это самый крупный собственник больших данных. Органы государственной власти могут предложить самые интересные, самые масштабные проекты для молодых людей», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он указал на необходимость пересмотра системы мотивации для молодых людей, которые поступают на государственную службу. «Они должны быть мотивированы на достижение результата, а не на иные стимулы, скажем так, которые сегодня в основном заканчиваются всевозможными коррупционными скандалами», — подчеркнул Греф.