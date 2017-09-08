Малый и средний бизнес, а также сектор услуг — основные драйверы роста экономики. Их развитие необходимо для того, чтобы обеспечить годовой рост ВВП выше 2%, считает глава Сбербанка Герман Греф.



«Если посмотреть на структуру ВВП, то мы видим в разы отстающую структуру с точки зрения вклада сектора услуг в ВВП. И если говорить о том, как нам расти свыше 2% ВВП, то очевидно, что два ключевых драйвера роста — это малый и средний бизнес и сектор услуг», — сказал он на пленарном заседании Московского финансового форума.

Глава Сбербанка призвал преодолеть ограничения, которые сковывают сектор услуг, «чтобы мы могли задействовать потенциал (этого сектора) не только для предоставления услуг внутри страны, но и для их экспорта».

Ранее глава Сбербанка посетовал, что на данный момент малый бизнес в структуре ВВП занимает всего 20%, и раскритиковал планы правительства по повышению доли МСБ в долгосрочной перспективе. «К 2030 году правительство поставило задачей удвоить объем малого бизнеса в структуре ВВП, но это будет примерно в полтора раза меньше, чем в развитых странах, допустим в Германии, в целом ряде других стран», — объяснял он.