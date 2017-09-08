Совет директоров Банка России на своем заседании 15 сентября учтет ситуацию на Корейском полуострове при обсуждении ключевой ставки. Об этом в интервью Bloomberg TV заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.



По ее словам, Россия в состоянии преодолевать влияние различных геополитических рисков, а у ЦБ для этого есть все необходимые инструменты.

«Независимо от того, насколько негативно влияют внешние факторы на российскую экономику, мы подготовили все инструменты. Они позволяют нам поддерживать финансовую стабильность», — сказала Набиуллина.

Также глава ЦБ добавила, что рынок «относительно спокойно» отреагировал на Brexit. «И в целом уровень такой волатильности довольно низок», — подчеркнула она.

Ранее Набиуллина говорила, что в ходе ближайшего заседания совета директоров ЦБ обсудит снижение ключевой ставки на 25—50 базисных пунктов.

На своем последнем заседании в июле регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. При этом в 2017 году Банк России снижал ее три раза.

Как сообщалось, Пхеньян 3 сентября провел испытание водородной бомбы, вызвавшее землетрясение. В российском МИД так прокомментировали случившееся: «Руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР».