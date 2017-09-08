Маркетплейсы финансовых услуг, не связанные с кредитными организациями, имеют ряд преимуществ по сравнению с банковскими площадками. Об этом сказала генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова, выступая на всероссийском банковском форуме «Стратегия розничного бизнеса».



«Если говорить о плюсах, то, во-первых, это миллионная аудитория, так как невозможно построить маркетплейс на небольшом трафике, а также широкий ассортимент предлагаемых продуктов и услуг. Важно отметить, что независимость площадки позволяет получить доверие клиентов и партнеров, а за счет большого ассортимента предложений открываются возможности для кросс-продаж», — рассказала Юнусова.

По ее словам, портал Банки.ру работает в формате маркетплейса для кредитных организаций с 2011 года, а с конца 2014-го были добавлены также продукты и услуги страховых, телекоммуникационных и инвестиционных компаний.

«Сейчас мы являемся крупнейшей площадкой — лидерами рынка. Мы имеем огромный объем качественного трафика — 12 миллионов сеансов в месяц, 87% — это люди, которые ищут финансовые услуги. В месяц через Банки.ру оформляется 60 тысяч заявок», — указала она.