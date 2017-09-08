Развитие криптовалют сопряжено с такими рисками, как анонимность, возможность финансирования терроризма и незаконных доходов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, по ее словам, использование криптовалют в качестве средств оплаты товаров и услуг, то есть в качестве денежного суррогата, несет риск подрыва денежного обращения.



«Использование криптовалют как денежного суррогата мы допускать не будем», — сказала она на пленарном заседании Московского финансового форума — 2017.

ЦБ не может рассматривать криптовалюту непосредственно как традиционную валюту, в том числе как иностранную, отметила Набиуллина. «Если мы понимаем, что за другими иностранными валютами стоят центральные банки и мощь этих экономик, то здесь такой уверенности нет», — пояснила она.

Глава Банка России подчеркнула, что ограничивать развитие финансовых технологий не следует. «Мы видим потенциальное преимущество технологии, которые уже используются (например, блокчейн). Мы работаем с участниками рынка над внедрением (этих технологий). Они дают эффект, снижают издержки для предоставления услуг финансового сектора и в конечном счете работают на экономический рост», — объяснила Набиуллина.