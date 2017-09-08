«Уралсиб» и Россельхозбанк стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, Русского Международного Банка. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 18 сентября.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 15 сентября на сайте АСВ и 19 сентября в газете «Московская правда».



У Русского Международного Банк​а отозвана лицензия Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка (регистрационный номер 3123, г. Москва).





Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства юрлиц (свыше 40% пассивов). По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.