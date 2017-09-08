«Уралсиб» и Россельхозбанк стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, Русского Международного Банка. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 18 сентября.
Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 15 сентября на сайте АСВ и 19 сентября в газете «Московская правда».
Банк России принял решение об отзыве лицензии у Русского Международного Банка (регистрационный номер 3123, г. Москва).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 522,33 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 45,45 млрд, кредитный портфель — 223,12 млрд, обязательства перед населением — 165,92 млрд.