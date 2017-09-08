Фондовые площадки Азии завершили торги пятницы разнонаправленным движением ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 понизился на 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 274,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,53% до 27 668,47, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite просел на 0,01% до 3 365,24 пункта. Сингапурский Straits Times Index ушел в плюс на 0,02% — к отметке 3 228,56. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,12% и завершил сессию на уровне 2 343,72 пункта.