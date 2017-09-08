Санацию «ФК Открытие» принято считать первой в своем роде: Банк России впервые сам выступает в роли доктора, да еще лечит такого важного и крупного больного. Но, похоже, это скорее последний шанс доказать, что санации в принципе имеют право на жизнь и хоть чем-то лучше отзыва лицензий.