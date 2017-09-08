Банк «Зенит» внес изменения в тарифы по карте «Доходный остаток» в категории Masterсard Standard.



Теперь при оплате картой в течение месяца товаров и услуг на общую сумму не менее 500 рублей и при минимальном остатке до 300 тыс. рублей процентная ставка начисляется в размере 8% годовых. Начисление процентов на сумму средств, превышающих 300 тыс. рублей, или при общей сумме операций в течение месяца менее 500 рублей, как и прежде, производится по ставке 3% годовых.

«Ранее при совершении операций покупок на сумму более 500 рублей в месяц размер процентной ставки варьировался от 3% до 7% годовых и зависел от суммы минимального остатка на счете. Введение высокой единой ставки на остаток до 300 тысяч рублей является положительным критерием для потенциальных клиентов, решивших оформить данный продукт», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Плата за выпуск и первый год обслуживания не взимается, со второго года составляет 600 рублей.

Кроме того, держатели карт смогут снимать наличные в банкоматах и ПВН сторонних банков без комиссии: два раза в месяц, но не более 50 тыс. рублей в месяц. При снятии наличных средств более двух раз в течение месяца либо превышении указанного лимита комиссия составит 1%, минимум 100 рублей (с суммы, превышающей 50 тыс. рублей).

Комиссия за снятие в устройствах банка и банков-партнеров наличных до 400 тыс. рублей в месяц не взимается, свыше — 3% от суммы превышения.