Реальный курс рубля к доллару, по оценке ЦБ, снизился в августе на 0,4%, к евро — на 3,1%

Рубль ослаб в августе в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года укрепился к доллару и потерял позиции к евро и к общей корзине ключевых для российской внешней торговли валют. Об этом свидетельствуют данные опубликованной в пятницу сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — августе 2017 года».

Номинальный курс рубля к доллару США практически не изменился в августе и снизился на 2,5% к евро. По сравнению с декабрем 2016 года зафиксировано укрепление рубля к доллару на 4,3% и ослабление к евро на 6,8%. Ослабление рубля к евро не только в месячном выражении, но и по сравнению с декабрем-2016 наблюдается уже второй месяц подряд.

Средний номинальный курс доллара к рублю в августе составил 59,65 рубля против 59,67 в июле 2017-го, курс евро — 70,39 против 68,64 рубля.

Средние номинальные курсы за восемь месяцев текущего года составили 58,39 рубля за доллар и 64,33 рубля за евро. По сравнению с январем — августом 2016 года рубль укрепился на 17,6% к доллару и на 19,1% к евро.

Реальный курс рубля к доллару снизился в августе на 0,4%, а к евро — на 3,1%. По отношению к декабрю прошлого года в июле зафиксировано укрепление российской валюты к доллару, оцениваемое в 4,8%, и ослабление к евро на 6,2%.

Рост по отношению к первым восьми месяцам прошлого года оценивается в январе — августе 2017-го в 19,9% к доллару и 22% к евро.

Следует обратить внимание на то, что динамику реального курса рубля Центробанк при первой публикации данных представляет не в точных, а в оценочных цифрах. В обновленной сводке также приводятся уточненные июльские данные, которые могут отличаться от первоначально опубликованных.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 1,6% в августе по отношению к июлю и на 2,8% к декабрю 2016-го, а в январе — августе вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в августе, по оценке ЦБ, снизился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а по отношению к декабрю-2016 — на 2,8%. Рост за восемь месяцев в годовом выражении оценивается в 21,8%.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2017 году на базе курсов валют 39 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются Китай, Германия, Нидерланды (последние две страны поменялись местами по сравнению с 2016 годом), Италия и Белоруссия. Отметим, что Украина, которую в прошлом году Белоруссия вытеснила с пятого места, теперь на 11-м.