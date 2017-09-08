Министерство финансов увеличит расходы в 2017 и 2018 годах за счет, в частности, роста ненефтегазовых доходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Ранее о намерении государства нарастить расходы в конце 2017 года — за несколько месяцев до выборов — на 100 млрд рублей сообщали источники агентства Bloomberg в правительстве РФ.

«И в 2017 году, и в 2018-м мы видим возможность для увеличения расходов за счет тренда именно ненефтегазовых доходов, несмотря на те сложности и риски, которые мы видели с выполнением амбициозных планов по формированию доходов на текущий год. Сейчас мы видим возможность увеличения расходов примерно на 100 миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

Как объяснил министр, деньги пойдут прежде всего на поддержку регионов, которые имеют сложности с исполнением бюджета. «В рамках обеспечения первоочередных задач бюджетов регионов это, конечно, задачи, связанные с выполнением указов президента», — сказал он.

В 2017 году Минфин окажет содействие формированию институтов, направленных на прирост экономики в части поддержки промышленности, а также на решение отдельных проблем в области обороны и безопасности. В 2018 году часть денег будет направлена на поддержку приоритетных регионов — Крыма, Калининграда и Дальнего Востока — и на решение инфраструктурных задач.



Вопрос увеличения расходов уже обсужден в правительстве и будет реализован в проекте закона о бюджете на следующие три года, добавил Силуанов.