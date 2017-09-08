Полицейские задержали злоумышленников, осуществлявших хищения денег с банковских счетов граждан с помощью фишинговых ресурсов. Об этом в пятницу сообщается на сайте МВД.

«В распоряжение оперативников поступила информация о том, что неизвестные лица создают в сети Интернет фишинговые страницы, полностью копирующие внешний вид популярных платежных систем, а также сервисов по продаже авиабилетов, и используют их в целях хищения денежных средств с банковских счетов и электронных кошельков граждан», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.

С 2015 года злоумышленники с помощью фишинговых ресурсов получали платежные реквизиты россиян и осуществляли несанкционированные денежные переводы на заранее подготовленные банковские счета. Их месячный доход составлял около 1 млн рублей, отмечают в МВД.

«Полицейские установили двух подозреваемых. По версии оперативников, житель Казани осуществлял общее руководство противоправной деятельностью, а также покупал банковские карты, используемые для вывода похищенных денежных средств. В обязанности второго участника входило создание программных кодов и скриптов, администрирование серверов и поддержание в рабочем состоянии фишинговых ресурсов», — добавила Волк.

Как уточняется в сообщении, злоумышленники были задержаны в результате операции, проведенной на территории Республики Татарстан и Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ст. 158 («Кража») Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанные дают признательные показания.