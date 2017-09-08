Решение о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет принято после президентских выборов в 2018 году. При этом вероятность одобрения механизма, предложенного ЦБ и Минфином, составляет 80%, сообщил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах Московского финансового форума.

«Сейчас начался предвыборный процесс, поэтому это просто отложат», — сказал Кудрин.

По его словам, если будет принято окончательное решение о заморозке или отмене обязательной накопительной части пенсии, то решение о введении ИПК будет практически безальтернативным.

«Она (система. — Прим. ТАСС) по сути будет внедрена в любом случае. Я расцениваю на 80% вероятность того, что она будет принята. Я считаю, что обязательная система все равно нужна, (это) правильнее. Но пока вот принято решение, что, скорее всего, от нее откажутся», — сказал он.



О реформе пенсионной системы Банк России и Минфин объявили в 2016 году. До последнего времени обсуждался самый спорный вопрос нового механизма — автоподписка граждан (с постепенным ростом отчислений в ИПК с 1% до 6% от зарплаты, но возможностью взять каникулы по платежам). От автоподписки граждан было решено отказаться — их участие в ИПК будет исключительно добровольным.