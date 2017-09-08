В правительстве есть четкое понимание необходимости кардинального реформирования ОСАГО, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Два законопроекта — о расширении лимита по европротоколу и изменения в части оформления «Зеленой карты» — уже доведены до Госдумы. «Есть шансы, что уже в осеннюю сессию мы сможем это решить», — сказал Моисеев.

Третий законопроект, по его словам, еще не доведен до состояния, когда его можно вносить в Госдуму. Он активно обсуждается с РСА, ЦБ, ФАС и МВД. «Я не говорю, что закон вступит в силу с 1 января или даже с 1 июля 2018 года, возможно, он заработает с 2019 года, так как требует тщательной проработки», — отметил Моисеев. Этот закон подразумевает движение в сторону либерализации тарифов, уточнил замминистра.

Первое ключевое положение — введение возможности оформления полиса ОСАГО с разными страховыми суммами. Моисеев подчеркнул, что это не обязанность страховщика, а право. Полис с расширенным покрытием должен оформляться по обоюдному согласию страховой компании и страхователя. Также по обоюдному согласию сторон может быть оформлен полис ОСАГО не на год, а на три. Это может быть интересно для владельцев новых авто, которые в течение трех лет не обязаны предоставлять машину на ТО, отметил представитель Минфина.

«Есть вопросы тарификации, но мы их решим, — подчеркнул он. — Тариф фиксируется в момент оформления полиса, человек берет на себя риск того, что тариф за три года может поменяться».

Третья составляющая либерализации — реформа тарификации с тем, чтобы дать больше гибкости страховым компаниям в части возможности учитывать привычки вождения. Представитель Минфина отметил, что необходимо, чтобы рыночный элемент в ОСАГО повышался. По его мнению, большая свобода страховщиков в плане уменьшения тарифа для аккуратных водителей и повышения тарифа для нарушителей приведет к борьбе страховщиков за добросовестных водителей.