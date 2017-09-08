Московский метрополитен и международная платежная система Mastercard проводят совместную акцию для москвичей и гостей города: в праздничные выходные, 9 и 10 сентября, когда столица отметит 870-летие, а Московское центральное кольцо — годовщину со дня запуска, пассажирам МЦК поездка обойдется всего в 1 рубль при оплате прямо на турникете бесконтактной картой Mastercard на любом носителе: на пластике, в мобильном (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay), наручных часах или браслете и т. п. Акция также приурочена к 20-летию работы Mastercard в России.

Как уточнили в пресс-офисе Mastercard, воспользоваться праздничным подарком Московского метрополитена и платежной системы смогут держатели карт Mastercard любого российского банка. При оплате проезда стоимость билета спишется с банковской карты полностью, а затем 39 рублей будут возвращены на счет пассажира, то есть проезд будет стоить всего 1 рубль. Эквайринг при оплате проезда на МЦК обеспечивает банк ВТБ 24.



Современная технология оплаты проезда в одно касание банковскими картами появилась на МЦК с самого начала проекта. Турникеты с ридерами для бесконтактной оплаты банковскими картами установлены на всех станциях МЦК и 14 пересадочных станциях Московского метрополитена, смежных с МЦК. Такие турникеты отмечены специальными стикерами.

«Уже более 30% пассажиров МЦК оплачивают проезд с помощью современных платежных инструментов, — сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. — Благодаря таким акциям все больше наших пассажиров узнают о различных способах оплаты проезда и пробуют новые для себя варианты, которые позволяют им экономить как свое время, так как проезд можно оплатить в одно касание, так и деньги, ведь оплата на турникете дешевле, чем покупка билета на одну поездку в кассе».