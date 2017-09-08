Кредитные данные россиян не попали в руки мошенников после кибератаки на серверы компании Equifax в США, заявили в российском представительстве бюро кредитных историй.

«При зарождении института бюро кредитных историй в России в 2005 году законодательно было установлено требование о хранении всех данных на территории России. В связи с этим возможная компрометация данных клиентов бюро «Эквифакс» в США в принципе не могла затронуть данные россиян», — сказал Банки.ру генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Он подчеркнул, что БКИ «Эквифакс» в России и все его сервисы работают в штатном режиме.

Со своей стороны в Объединенном кредитном бюро порталу Банки.ру рассказали, что в компании уделяют особое внимание безопасности данных клиентов.

«Безопасность данных — это аспект, которому все крупные российские БКИ, в том числе и ОКБ, уделяют наибольшее внимание и направляют значительные инвестиции на постоянное совершенствование и развитие кибербезопасности для предотвращения возможности утечки данных», — отметили в пресс-службе.

Equifax в США сообщило о кибератаках на серверы компании, из-за которых пострадали порядка 143 млн клиентов бюро. Злоумышленникам стали известны такие персональные данные, как Ф. И. О., номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений клиентов.