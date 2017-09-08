Большинство видов государственных услуг в России могут предоставляться через компании частного сектора, полагает глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это станет следствием процесса диджитализации государственных услуг.

«Процесс диджитализации очень затратный и длинный. Чем крупнее корпорация, тем дороже могут быть ошибки. Возникает вопрос: как такую крупную корпорацию, которая называется «государство», перевести в новое состояние? Ответ прост: нужно вовлечь в это частный сектор. На наш взгляд, 60—70% госуслуг могут предоставляться через частные платформы с использованием частного сектора», — cказал он на Московском финансовом форуме.



Греф считает, что если государство «наберется смелости и начнет доверять частному сектору, отдав ему часть своих функций, то это может быть гигантским сдвигом». В частности, это ускорит процесс перехода в онлайн и сэкономит средства на это.