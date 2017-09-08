Министерство финансов РФ не исключает корректировку программы внутренних заимствований при поправках в бюджет 2017 года, которые могут быть внесены осенью, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. При этом корректировки не будут значительными.

«Мы не исключаем возможность уточнения программы. Мы выполнили планы по внешним займам, выполняем программу по обмену еврооблигаций. Что касается внутренних заимствований, здесь мы наблюдаем устойчивый спрос. Поэтому определенные уточнения могут быть в осеннюю сессию (Госдумы)», — сказал министр.



Будет ли корректировка в сторону снижения или увеличения, министр не уточнил, отметив лишь, что она будет незначительной. По его словам, правительство должно свериться с задачами по расходам на 2017 год и посмотреть источники финансирования, прежде всего ненефтегазовые доходы, «которые поступят в большем, чем планировалось, объеме». Дополнительным ресурсом, по его словам, могут стать и внутренние заимствования.