Отрицательный капитал банка «Траст» на 1 сентября составил 99,4 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

Из материалов, опубликованных ранее на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, следовало, что отрицательный капитал НБ «Траст» за август увеличился на 203 млрд рублей до 316,95 млрд.

«Величина собственных средств рассчитывается кредитной организацией самостоятельно и складывается из балансовой величины капитала с последующими корректировками в виде вычетов, предусмотренных нормативными актами Банка России, включая инвестиции в финансовые инструменты компаний, связанных с акционерами банка. При проведении подсчетов в условиях проведения процедур по смене собственника банковской группы «Открытие» банк «Траст» некорректно определил перечень компаний, финансовые инструменты которых принимаются к уменьшению капитала на отчетную дату. После корректного отражения финансовых инструментов, связанных с холдингом в отчетности, банк «Траст» подготовил и направил регулятору корректный расчет капитала на 1 сентября 2017 в размере минус 99,4 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

ЦБ 29 августа объявил о финансовом оздоровлении крупнейшего частного банка «ФК Открытие», впервые применив новый механизм санации через вхождение в капитал с помощью созданного регулятором Фонда консолидации.

Как отмечал регулятор, банку «ФК Открытие» может потребоваться 250—400 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на поддержку «Траста», а также СК «Росгосстрах».