Ключевые американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах пятницы.

Индекс широкого рынка S&P 500, начавший торги в «красной зоне» и лишь ненадолго перешедший в «зеленую», по состоянию на 18:43 мск был в минусе на 0,03% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия — на отметке 2 464,3 пункта. Промышленный индекс Dow Jones после отрицательного старта сессии перешел к росту и к 18:44 мск прибавил 0,17%, составив 21 820,82 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq к этому же моменту времени снизился на 0,34% до уровня 6 376,06.