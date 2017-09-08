Отсутствие регулирования рынка криптовалют делает этот финансовый инструмент ненадежным для инвестирования, и тем, кто хочет заработать путем инвестиций, стоит интересоваться не криптовалютами, а облигациями для населения, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, в России существует черный рынок криптовалют, из которого необходимо сделать организованный, «белый» рынок. С точки зрения Силуанова, в ситуации с населением торговля криптовалютой должна вестись по аналогии с торговлей ОФЗ-н.

«Раз уж я коснулся этого вопроса, хочу сказать, что мы перевыполнили программу по выпуску облигаций федерального займа — выпустили две эмиссии и до конца года планируем третью», — отметил он, заверив, что «на облигациях федерального займа можно заработать надежно, доходно и не прогадаешь».

В августе замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что криптовалюту необходимо регулировать как финансовый актив, а разрешение на ее покупку должны иметь только квалифицированные инвесторы на Московской бирже.



Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что считает возможным участие физлиц в покупке криптовалюты, но сделки должны быть четко регламентированы.

