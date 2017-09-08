Временная администрация банка «Анелик РУ», назначенная в связи с отзывом у него лицензии, в ходе проведения обследования финансового состояния выявила недостачу денежных средств в структурных подразделениях кредитной организации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Банка России.

Также были выявлены операции, направленные на сокрытие фактов недостачи в структурных подразделениях банка, осуществленные в преддверии отзыва лицензии.

«Кроме того, бывшим руководством банка не передана временной администрации часть оригиналов кредитных договоров, заключенных банком с заемщиками, что делает невозможным проведение их оценки, а также взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке», — отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о финансовых операциях, имеющих признаки осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка уголовно наказуемых деяний, для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Выступавший оператором платежной системы Anelik банк утратил лицензию Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Анелик РУ» (регистрационный номер 3443). О соответствующем решении сообщается на сайте регулятора.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Анелик РУ» с 9 августа. Регулятор отмечал, что в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. «С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — сообщали в Центробанке.



