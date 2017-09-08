Российские фондовые торги закрылись в пятницу уверенным ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ прибавил 1,12% и составил 2 032,75 пункта. Индекс РТС повысился на 0,8% до отметки 1 119,61.

Обыкновенные акции «Газпрома» прибавили в цене 2,03%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — 1,7%, Сбербанка — 1,03%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,38%, при этом акции самой Московской биржи подешевели на 1,15%.



«Одним из ключевых факторов поддержки российского бенчмарка сегодня выступает позитивная динамика цен на нефть. Кроме того, на фоне фиксации прибыли в преддверии выходных рубль оказался под давлением, что также идет на пользу ММВБ, — отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. — Не стоит забывать и об ураганах, накрывающих США. Их последствия будут весьма ощутимы. А это значит, что ФРС США будет непросто пойти на ужесточение монетарной политики».

«Если сегодня ММВБ сможет закрыться выше отметки 2 030, не исключен рост к отметке 2 065 уже на следующей неделе», — прогнозировала Рогова незадолго до окончания торгов.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук указывает, что «локомотивами роста стали бумаги нефтегазового сектора: «Роснефти», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Татнефти». Они не смогли остаться в стороне от роста нефтяных котировок — Brent приблизилась к 55 долларам». При этом акции «Роснефти» дополнительно поддержала новость о том, что пакет в размере 14,16%, принадлежащий Glencore, будет продан китайской CEFC. «Наличие CEFC в числе акционеров может способствовать поставкам российской нефти в Китай», — рассуждает эксперт.



По мнению Ткачука, на следующей неделе рост индекса ММВБ может приостановиться. «Многое будет зависеть от динамики нефтяных цен, а они определяются непредсказуемыми траекториями ураганов в Мексиканском заливе. Ураган «Ирма» в выходные достигнет берегов Флориды, но его сила спала до 4 баллов. На подходе могут быть «Катя» и «Хосе». 20% американских НПЗ, сосредоточенных в Техасе и Луизиане, продолжают простаивать после «Харви», — отмечает аналитик.