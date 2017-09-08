Рубль ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Более ощутимо подорожал евро: курс расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 68,87 рубля — это плюс 45 копеек к уровню предыдущего закрытия.



Доллар укрепился на 29 копеек до 57,19 рубля (курс на 19:01).

В течение дня было проведено 26 тыс. сделок с долларом почти на 3,3 млрд долларов и около 3,8 тыс. сделок с евро примерно на 221 млн евро. Курсовые диапазоны составили 56,83—57,33 рубля за доллар и 68,55—69,04 рубля за евро.



«Рубль сегодня сдает позиции, несмотря на рост цен на нефть. Объяснение тут только одно: фиксация прибыли перед выходными. Тем более что пока непонятно, как (ураган) «Ирма» скажется на котировках нефти», — отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«В целом же довольно высокий спрос на ОФЗ, слабость доллара играют на руку рублю. Хотя вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы котировки надолго и всерьез закрепились ниже отметки 56 (рублей за доллар). На предстоящей же неделе многое будет зависеть от того, с какими потерями Штаты перенесут надвигающийся ураган и как на это отреагирует нефть. Если котировки энергоносителя упадут, пара USD/RUB может нацелиться на движение к отметке 58. В противном случае будет предпринята попытка тестирования поддержки 56,6 с целью на 56», — рассуждает эксперт.

«Повышенный уровень геополитических рисков в мире сохраняется: на 9 сентября приходится празднование 69-й годовщины образования КНДР, которое может быть ознаменовано новыми ядерными испытаниями, — указывает в свою очередь главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. — Если негативные ожидания не реализуются, курс рубля может укрепиться и преодолеть отметку 57 рублей за доллар на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. В противном случае следует ожидать сохранения диапазона 57—58 рублей за доллар».



«Внешние и внутренние условия в целом благоприятны для рубля: природные катаклизмы в США поддерживают рост цен на нефть и сдерживают ожидания по скорости нормализации монетарной политики в развитых странах; Банк России в условиях нейтрализации краткосрочных рисков может снизить ключевую ставку на 50 б. п. Таким образом, можно ожидать, что курс доллара в течение недели будет составлять 56,5—58 рублей за доллар», — прогнозирует Ващелюк.