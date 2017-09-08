Бывший министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин видит риск недостижения планов Минэкономразвития РФ по росту инвестиций на 4—5% в последующие три года в случае ужесточения санкций в отношении РФ.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью РИА Новости прогнозировал, что рост инвестиций в РФ может быть выше прогноза Минэкономразвития на уровне 4—5% в год в случае отмены санкций Запада.

«Конечно, министр экономического развития считает, что после выборов появится новое окно возможностей для каких-то реформ, и он ожидает, что в том числе и его идеи и планы новые будут реализовываться, так же как и ЦСР это предлагает, так же как и в правительстве думают, что надо что-то делать», — сказал Кудрин журналистам.

«Единственный на этом пути риск — это санкции. Если они будут находиться в зоне неопределенности или расти, конечно, это может вызвать неисполнение планов по инвестициям», — отметил он.

«Я думаю, что даже если половина тех мер, которые мы все вместе планируем, будет осуществляться, то инвестиции, конечно, начнут расти», — заключил Кудрин.



Рост инвестиций, согласно уточненному макропрогнозу Минэкономразвития РФ, составит в 2017 году 4,1%, в 2018-м — 4,7%, в 2019-м — 5,6%, а в 2020 году ускорится до 5,7%. Ранее министерство прогнозировало рост инвестиций в 2017 году на 2%, в 2018-м — на 2,2%, в 2019-м — на 2%, в 2020 году — на 2,1%.