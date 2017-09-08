Президент России Владимир Путин уверен, что Интернет вещей в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой.

«Тогда (после проникновения Интернета вещей в промышленность) у нас будет другая экономика, только в этом случае мы сможем быть независимыми», — заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

«Это не просто Интернет вещей, это создание вообще новой промышленности», — добавил он. «Кто будет владеть вот этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире… Поэтому вот туда надо забираться», — призвал Путин.

Глава государства также прокомментировал одно из выступлений, автор которого пожаловался на недостаточную синхронизацию госпрограмм, связанных с развитием цифровой экономики. Путин обратил внимание на это Минэкономразвития и Минкомсвязи, а также подчеркнул, что в результате этой синхронизации компании IT-отрасли не должны потерять существующие льготы.

В ходе встречи президент также заявил, что российские IT-компании должны переходить на отечественное программное обеспечение, иначе государство не сможет использовать их продукцию в некоторых сферах из-за высоких рисков для безопасности.

На встрече главы государства с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края в пятницу разговор зашел о том, каков объем отечественного программного обеспечения производимой ими высокотехнологичной продукции. Выяснилось, что это порядка 30%.

«Надо стараться своих (программистов) «подтаскивать». По поводу безопасности есть вещи критически важные для государства, для жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете все время в таком же объеме таскать и «железо», и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится», — сказал Путин.

По его словам, этого допустить нельзя, причем даже не в военных отраслях, а, например, в сфере энергоснабжения.

