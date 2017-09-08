Совкомбанк открыл в Казани два новых офиса обслуживания клиентов. Одно отделение расположено в Советском районе, на ул. Ю. Фучика, д. 133, другое — в Вахитовском районе, на ул. Достоевского, д. 53.

Как рассказали в банке, в новых офисах доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, ипотека, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва».

В офисе на Достоевского банк также оказывает услуги юридическим лицам, в том числе субъектам малого предпринимательства.

В каждом из офисов работает один банкомат с функцией cash-in, следует из релиза банка.

Отделение на ул. Фучика обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу до 16:00, а офис на ул. Достоевского — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.



На данный момент в Казани работают уже десять мини-офисов и два кредитно-кассовых отделения Совкомбанка.