Совкомбанк открыл в Казани два новых офиса обслуживания клиентов. Одно отделение расположено в Советском районе, на ул. Ю. Фучика, д. 133, другое — в Вахитовском районе, на ул. Достоевского, д. 53.
Как рассказали в банке, в новых офисах доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, ипотека, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва».
В офисе на Достоевского банк также оказывает услуги юридическим лицам, в том числе субъектам малого предпринимательства.
В каждом из офисов работает один банкомат с функцией cash-in, следует из релиза банка.
Отделение на ул. Фучика обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 19:00 и в субботу до 16:00, а офис на ул. Достоевского — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.
На данный момент в Казани работают уже десять мини-офисов и два кредитно-кассовых отделения Совкомбанка.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 618,78 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 61,36 млрд, кредитный портфель — 148,42 млрд, обязательства перед населением — 261,66 млрд.