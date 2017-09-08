Связь-Банк открыл новый дополнительный офис в Новосибирске по адресу: пр-т Карла Маркса, д. 51. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что допофис стал у нее вторым в городе.

В новом офисе частные клиенты могут получить консультации по всем продуктам и услугам банка, оформить потребительские, ипотечные и автокредиты, выпустить кредитные и платежные карты, открыть вклады, обменять валюту, провести денежные переводы и платежи.

Клиентам — юридическим лицам в офисе предложат размещение депозитов, открытие и обслуживание счетов, расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, кредитование.



Вход в офис оборудован специальным пандусом для людей с ограниченными возможностями.