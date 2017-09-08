Связь-Банк открыл новый дополнительный офис в Новосибирске по адресу: пр-т Карла Маркса, д. 51. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что допофис стал у нее вторым в городе.

В новом офисе частные клиенты могут получить консультации по всем продуктам и услугам банка, оформить потребительские, ипотечные и автокредиты, выпустить кредитные и платежные карты, открыть вклады, обменять валюту, провести денежные переводы и платежи.

Клиентам — юридическим лицам в офисе предложат размещение депозитов, открытие и обслуживание счетов, расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, кредитование.

Вход в офис оборудован специальным пандусом для людей с ограниченными возможностями.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Связь-Банка рыночному инвестору.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 249,91 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,77 млрд, кредитный портфель — 155,86 млрд, обязательства перед населением — 61,57 млрд.