Банк России в период с 9 по 11 сентября будет проводить технологические работы по модернизации IT-инфраструктуры. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба ЦБ.

В связи с этим обработка информации, поступающей через «Личные кабинеты» внешнего портала Банка России, а также обработка платежной информации может осуществляться с замедлением или кратковременными прерываниями, говорится в сообщении.



В случае возникновения таких ситуаций Центробанк будет публиковать сообщения на официальном сайте.