Сбербанк готов помогать государству в создании удобных сервисов для граждан. Об этом заявил президент, председатель правления банка Герман Греф, основные моменты выступления которого на пленарной сессии Московского финансового форума «Цифровизация экономики и последствия для общественных финансов» приводит пресс-служба кредитной организации.

По словам Грефа, в эпоху цифровых технологий одним из ключевых трендов становится демократизация информации. Это накладывает отпечаток на все сферы, прежде всего на взаимоотношения граждан с государством. С помощью big data это взаимодействие должно стать простым, понятным, доступным и происходить без ненужных посредников. В силу этого цифровизация является большим вызовом, предъявляющим новые требования и к организации взаимодействия, и к системе профессиональной подготовки как госслужащих, так и бизнеса, отметил топ-менеджер.

Греф: 60—70% госуслуг могут предоставляться через частные платформы Большинство видов государственных услуг в России могут предоставляться через компании частного сектора, полагает глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это станет следствием процесса диджитализации государственных услуг.

«В стране создана гигантская инфраструктура каждым министерством, каждым ведомством, каждой крупной компанией. Это непозволительная затрата нашего ВВП. Мы готовы к диалогу и можем принять на себя роль бэк-офиса, в том числе государственных министерств и ведомств», — заявил президент Сбербанка.

Речь может идти о передаче банку функций по разработке различных сервисов. Банк готов выстраивать их максимально удобно для жителей с использованием искусственного интеллекта, отметил Греф. «Мы бы построили хороший интерфейс гражданина и подсказывали, когда ему нужно заплатить налоги, поменять паспорт, продлить страховку, сходить проверить здоровье», — заявил он.



Идеи руководителя Сбербанка были с интересом восприняты другими участниками дискуссии, подчеркивают в пресс-службе.