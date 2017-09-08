Прокурор, огласивший стенограмму разговора экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина, поступил логично, так как протокол следствия, который содержал эту стенограмму, является одним из основных доказательств обвинения. Об этом заявил РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын.

Ранее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым. При этом Сечин заявил, что в диалоге были сведения, содержащие гостайну, а также выразил мнение, что процесс должен быть закрытым.

​Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, «профессиональным кретинизмом».

«Протокол следственного действия, в котором содержится стенограмма этого разговора, вероятно, является одним из основных доказательств обвинения. Поэтому логично, что прокурор, на которого возлагается поддержание государственного обвинения, представил в суд данное доказательство и принял участие в его исследовании», — сказал Синицын.

Он сообщил, что в соответствии с принципом гласности разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением некоторых случаев. «К таким случаям можно отнести, например, возникновение угрозы разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны. Вопрос о рассмотрении уголовного дела в открытом или закрытом судебном заседании разрешается судом при подготовке к нему и отражается в постановлении о назначении судебного заседания», — добавил адвокат.

По его словам, каждая из сторон по делу получает такое постановление и вправе в случае необходимости его обжаловать.

В обнародованной прокуратурой стенограмме разговора Улюкаева и Сечина нет никаких намеков на гостайну либо другую информацию, которая могла бы быть закрытой с точки зрения законодательства, заявила РИА Новости зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее прокурор огласил стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава «Роснефти», хоть и с некоторой задержкой, исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

​Улюкаев призвал бояться «данайцев, приносящих колбайцев» Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ответил на вопрос журналистов о своем завтраке переделанной цитатой из произведения древнеримского поэта Вергилия «Энеида». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Замоскворецкого суда Москвы, где продолжается допрос свидетелей по делу Улюкаева.



«В чем заключается гостайна в данном случае? В том, что в России есть коррупция, или в колбасе? Да, оба занимают самые высокие посты. Но они ведь не обсуждают свою непосредственную деятельность на этих должностях. К тому же режим гостайны либо есть, либо его нет. Если бы там были такие сведения, процесс закрыли бы с самого начала. Но если их нет, то какие могут быть претензии?» — рассуждает Меркачева.



Улюкаев обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов за выдачу Министерством экономического развития заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.