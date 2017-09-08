Основатель Telegram Павел Дуров продолжит отстаивать принципы конфиденциальности переписки в мессенджере. Об этом он заявил в своем Telegram-канале (ссылку на него он, в частности, ранее давал в своем Twitter), передает РБК.

«Я буду продолжать защищать интересы пользователей Telegram, даже если для этого потребуется нарушать законы, которые требуют разглашения подобной информации», — написал Дуров.

«Я знаю, что из-за этого у меня могут возникнуть проблемы, как это было, когда я жил в России. Но для меня соблюдение принципов конфиденциальной переписки — единственный способ продолжать жить и не сожалеть ни о чем, ни сейчас, ни в будущем», — пояснил он, отметив, что делает это для миллионов пользователей Telegram, которые доверили ему свои данные.

По словам Дурова, в нынешних условиях давления на IT-компании со стороны властей США, которые требуют доступа к информации, американские компании, «ориентированные на неприкосновенность частной жизни», часто не могут говорить об этом давлении властей. Дуров отметил, что надеется, что вскоре такие компании, как Telegram, получат законную защиту своих действий по сохранению конфиденциальности личных данных пользователей.

«Google и Apple — две компании, от которых мы зависим из-за того, что их операционные системы установлены в наших мобильных устройствах, — базируются в США. Я не вижу никакого разрешения этой проблемы. Я надеюсь, что однажды огромные компании, такие как Apple и Google, станут независимыми от любого правительства», — заключил бизнесмен.

​Дуров раскрыл подробности попыток ФБР принудить Telegram к сотрудничеству Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал в интервью американскому изданию The Baffler, как именно американские спецслужбы пытались принудить Telegram к сотрудничеству. По словам Дурова, агенты ФБР в отличие от сотрудников ФСБ, с которыми он общался, были очень квалифицированные.



В начале своего сообщения он дал ссылку на интервью изданию The Baffler, где рассказал о попытке агентов ФБР принудить Telegram к сотрудничеству. В мае 2016 года они пришли к нему в квартиру в Сан-Франциско, которую он снял через Airbnb, и стали задавать вопросы о работе сервиса.

Летом 2017 года над Telegram нависла угроза полной блокировки на территории России. После того как Павел Дуров отказался предоставить российским властям данные, которые его компания считает конфиденциальными, Роскомнадзор предупредил Дурова о скорой блокировке мессенджера. После длительной публичной переписки основатель Telegram согласился предоставить ведомству необходимые данные, при этом Дуров подчеркнул, что о передаче личных данных пользователей речи не шло.



Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организаторы распространения информации (ОРИ) должны хранить на территории России в течение шести месяцев информацию о фактах приема, передачи и обработки звонков, сообщений, изображений и другой коммуникации пользователей. Эти данные, а также ключи шифрования переписки они должны предоставлять по запросу правоохранительным органам, в частности Федеральной службе безопасности.