Арбитражный суд Москвы на заседании 8 сентября объявил резолютивную часть решения о признании банка «Легион» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает назначенное конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.

Лицензия у банка «Легион» была отозвана 7 июля 2017 года. По данным ЦБ, основным направлением деятельности «Легиона» являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. «При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — отметили в Центробанке.

Позже уточнялось, что недостача денежной наличности в кассах кредитной организации и ценностей, находящихся на ответственном хранении в банке, составила 0,73 млрд рублей.

Регулятор неоднократно применял в отношении «Легиона» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.



«Дыра» в балансе банка «Легион» была оценена в 8,8 млрд рублей.