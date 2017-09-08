У России есть «большое количество вызовов и опасностей при переходе к цифровой оптимизации», но выгоды перевешивают. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Если их положить на одну чашу весов, то очевидно, что выгоды от цифровизации перевешивают все те угрозы и потери, которые мы имеем при самых негативных сценариях реализации этих угроз», — сказал он на сессии «Цифровизация экономики и последствия для общественных финансов» в ходе Московского финансового форума.

По словам банковского топ-менеджера, цифровизация — это большое количество технологических возможностей или трендов, которые касаются всех. «Самое главное, что дает цифровизация, — это удобство для конечного пользования. Цифровизация должна положить конец всем посредникам и инструкциям, избавить нас от огромного количества бумажных инструкций», — перечислил глава Сбербанка.

В качестве примера Греф назвал технику Apple, которой все пользуются, но вряд ли читали от нее инструкцию. «Главная задача (цифровизации. — Прим. РБК) — превратить в такую же удобную форму наши взаимоотношения с государством», — заключил он.

Греф добавил, что ключевой тренд в цифровизации — технология больших данных (big data), главным владельцем и пока самым неэффективным аналитиком которых является государство.

Сбербанк готов помогать государству создавать различные сервисы для граждан Сбербанк готов помогать государству в создании удобных сервисов для граждан. Об этом заявил президент, председатель правления банка Герман Греф, основные моменты выступления которого на пленарной сессии Московского финансового форума «Цифровизация экономики и последствия для общественных финансов» приводит пресс-служба кредитной организации.

«Но первые опыты в этой сфере, которые проводятся Минфином, Федеральным казначейством и главным пионером здесь — ФНС, показывают, насколько радикально меняются взаимоотношения агента и субъекта и насколько облегчается весь процесс взаимоотношений государства и бизнеса или государства и гражданина», — рассказал он, добавив, что наибольшие изменения ждут в сфере аналитики больших данных и «тотального исполнения публичных финансов».



Премьер-министр России Дмитрий Медведев в июле подписал распоряжение правительства об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее цель — внедрение цифровых технологий «во всех областях жизни». Среди прочего программа «Цифровая экономика» подразумевает, что к 2024 году в России должны работать не менее десяти конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний и не менее десяти индустриальных цифровых платформ — цифровые медицинские учреждения, «умные» города. Кроме того, к этому времени в России должны вести бизнес в сфере цифровых технологий не менее 500 средних и малых предприятий.