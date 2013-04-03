В преддверии сезона отпусков Банки.ру предлагает вниманию читателей рейтинг самых выгодных кредитов на отдых. Таких специализированных программ на рынке немного. Кроме того, их условия обычно предполагают покупку пакетного тура в одной из компаний — партнеров банка, в то время как многие россияне предпочитают планировать путешествие самостоятельно: приобретать авиа- или железнодорожные билеты на удобные даты, бронировать гостиницы. По этим причинам к сравнению принимались не только целевые программы, но также кредиты на любые цели, выдаваемые без обеспечения и страхования.

Зачастую решение об отдыхе принимается спонтанно, и, чтобы успеть купить тур или билеты по выгодной цене, деньги нужны срочно, поэтому для топ-10 были отобраны кредиты, срок рассмотрения заявки на которые не превышает одного рабочего дня.

В рейтинг вошли займы, предоставляемые в сумме, достаточной для покрытия расходов на двухнедельный бюджетный отдых для семьи из трех-четырех человек либо на более дорогое путешествие для двоих — 100 тыс. рублей. Срок кредита — один год — выбран с тем расчетом, чтобы погашение было под силу заемщику с официально подтвержденным ежемесячным доходом от 20 тыс. рублей (указан минимальный доход за вычетом расходов на содержание иждивенцев, погашение ранее взятых на себя обязательств и т. д.).

Продукты ранжированы по сумме итоговой переплаты, что позволило объективно сравнить предложения, по которым предусмотрено наличие комиссий, с программами, в рамках которых никакие дополнительные платежи не взимаются. В итоге в рейтинг попали только кредиты без комиссий.

Наименьший размер переплаты — около 12 900 рублей — зафиксирован сразу по трем предложениям различных банков: это кредиты «Простой» Маст-Банка и «Легкий» СБ Банка под 22,9% годовых, а также программа «Без обеспечения» банка «Агросоюз» под 23%.

Заем РосЕвроБанка «На отдых» под 21,9%, несмотря на низкую процентную ставку, оказался отодвинут на четвертую строчку рейтинга. Особенность данного кредита — наличие льготного периода. С одной стороны, в первый месяц заемщик освобождается от погашения основного долга (уплачивается только сумма процентов), с другой — проценты дважды начисляются на одну и ту же сумму кредита, что увеличивает размер итоговой переплаты. По данным банка, для выбранных параметров она составит около 13 150 рублей.

Замыкает десятку самых выгодных займов на отдых предложение Московского филиала Смоленского банка «НаЛичные за час в Интернете или терминалах банка» со ставкой 31% и переплатой 17 600 рублей. Указанная ставка действует только в случае подачи онлайн-заявки.

Ставка по «Экспресс-кредиту» Росгосстрах Банка — 27,9% годовых. При этом за снятие наличных по карте, на которую зачисляется кредит, берется комиссия в размере 4,99% (сумма займа увеличивается на 4 990 рублей). С учетом данной комиссии размер переплаты достигает примерно 21 550 рублей, что не позволяет продукту войти в топ-10. В случае безналичной оплаты услуг платеж не взимается, однако не все турагентства принимают к оплате карты, к тому же многие путешественники предпочитают брать с собой именно наличные деньги, поэтому при составлении рейтинга рассматривался размер переплаты с учетом комиссии.

В тех случаях, когда в рамках одного кредитного продукта ставка определяется в зависимости от способов подтверждения занятости и доходов, расчет переплаты производился с учетом ставки, действующей при предоставлении официальных документов: справки по форме 2-НДФЛ и копии трудовой книжки.

Если по условиям программы возможно оформление кредита как с личным страхованием, так и без него, за базовую принималась ставка, действующая при отказе клиента от страхования жизни. Предложения, по условиям которых оформление личного страхования обязательно, в рейтинг не вошли. Например, хотя на сайте Примсоцбанка говорится возможности подключения заемщика к программе добровольного (!) страхования жизни и здоровья, при оформлении кредита по программе «Легкий 2», по данным банковского колл-центра, личное страхование является обязательным. По этой причине указанный продукт Московского филиала Примсоцбанка не попал в топ-лист.

Если банк указывает диапазон процентов, внутри которого ставка определяется индивидуально для каждого заемщика (без детализации категорий платежеспособности), за базовое принималось максимальное значение диапазона. Такой подход позволил исключить из рейтинга программы с непрозрачной системой установления процентной ставки, например кредит «Смоленский Экспресс» Московского филиала Смоленского банка со ставкой от 19,99% годовых: в подробном описании программы указано, что ставка может устанавливаться в диапазоне от 19,99% до 99,99% годовых на основании расчета по внутренней методике банка.

Нет в топ-10 также продуктов ОПМ-Банка «Отдых в кредит» и Промсвязьбанка «Экспресс», по которым указаны только минимальные значения диапазона процентных ставок — от 25% и от 26,9% годовых соответственно.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и колл-центров банков на 1 апреля 2013 года.

Елена СУДАРИКОВА, Марина ЧЕРНЫШЕВА, группа маркетинга и анализа банковских услуг информационного портала Банки.ру

* В первый месяц не происходит погашение основного долга, погашаются только проценты, что увеличивает итоговый размер переплаты. Ее размер приведен по данным РосЕвроБанка.

** Указанная ставка действует до 30 апреля 2013 года при подаче онлайн-заявки на сайте банка (если заявка подается в офисе, ставка составит 28% годовых); при предоставлении документа, подтверждающего наличие имущества в собственности заемщика, ставка может быть снижена на 3 п. п. (по кредиту «Без обеспечения — онлайн по четырем документам» — еще на 1 п. п. при предоставлении клиентом заявления о регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)).

*** Указанная ставка действует до 31 мая 2013 года в случае подачи онлайн-заявки на сайте банка (если заявка подается в офисе, ставка составит 32% годовых) при условии ее срочного рассмотрения (в течение часа после предоставления в банк полного комплекта документов) и предоставлении стандартного пакета документов; при предоставлении документа, подтверждающего право собственности заемщика на автомобиль / объект недвижимости, ставка может быть снижена на 1 п. п. / 2 п. п.

Расчет переплаты производился с учетом ставок, предлагаемых для заемщиков, работающих по найму, без учета надбавок и скидок за наличие действующих кредитов в других банках, наличия отрицательной или положительной кредитной истории, а также без учета льготных ставок для специальных категорий: зарплатных и корпоративных клиентов, вкладчиков банка и пр.