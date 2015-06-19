Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за май 2015 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за май стал президент Сбербанка Герман Греф.

Самые яркие информационные поводы с участием г-на Грефа:

- Акционеры Сбербанка в ходе годового собрания переизбрали Германа Грефа президентом финансовой организации на ближайшие четыре года;

- Глава Сбербанка Герман Греф на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном ситуации в банковском секторе, предложил ограничить число страховых выплат вкладчикам банков;

- Герман Греф заявил в кулуарах Астанинского экономического форума, что острая фаза кризиса в российской экономике позади.

Второе место занял председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, благодаря следующим событиям:

- Владимир Дмитриев сообщил, что ВЭБ получит от Банка России на докапитализацию около 26 миллиардов рублей;

- Владимир Дмитриев сообщил, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение о предоставлении "Ямал СПГ" гарантий на сумму $3 млрд, а также о том, что ВЭБ предоставит бридж-кредит компании "Сухой Суперджет" на 32,5 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Г-н Костин заявил журналистам, что ВТБ рассчитывает к концу июня выйти на соглашение по реструктуризации долга "Мечела".

Самые заметные перемещения в медиарейтинге:

Микаил Шишханов (+7), президент ОАО "Бинбанк", принадлежащий Михаилу Шишханову НПФ "Интеко" и "Благосостояние ОПС" Бориса Минца обратились к Банку России с просьбой сохранить возможность инвестировать накопления в коммерческую недвижимость - торговые центры, офисы, гостиницы.

Рустам Тарико (+20), председатель совета директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт", сообщил, что окажет поддержку своему банку, который получил 16 млрд рублей убытка в 2014 году. Г-н Тарико передал через пресс-службу, что "при необходимости за счет средств акционера будет увеличен и капитал первого уровня банка".

Сергей Крюков (+9), председатель правления МСП Банка, и губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что "МСП Банк" будет оказывать поддержку малым и средним предпринимателям.

Евгений Кафеев (+11), председатель правления ООО КБ "Кетовский" и по совместительству вице-спикер Курганской областной Думы, прокомментировал публикацию издания "Известия" о рекомендации со стороны Кремля губернаторам регионов не возглавлять партийные списки на выборах. По словам Кафеева, это "наверное, больше слух, чем инициатива".

Артем Констандян (+5), президент, председатель правления ОАО "Промсвязьбанк", заявил, что благодаря поддержке НПФ "Благосостояние ОПС", купившего порядка 10% акций Промсвязьбанка у компании "Промсвязь Капитал Б.В.", Промсвязьбанк продолжит активное кредитование крупнейших российских компаний.

Среди новичков топ-20 медиарейтинга:

Анатолий Мотылев (7 место), председатель совета директоров ОАО "Банк Российский кредит", по сообщениям СМИ, ведет переговоры о покупке Национального резервного банка у Александра Лебедева.

Отар Маргания (10 место), председатель совета директоров ОАО Банк "Возрождение", подтвердил, что вопрос объединения банков "Возрождение" и Абсолют-банка был рассмотрен и одобрен.

Александр Воловник (15 место), президент ОАО "Фондсервисбанк", упоминался в контексте сообщений о прекращении с 1 июня сотрудничества бывшей разведчицы Анны Чапман, как и всех советников Александра Воловника, с Фондсервисбанком.

Михаил Гапонов (20 место), председатель правления ОАО КБ "Ассоциация", был переизбран на должность первого заместителя председателя совета Ассоциации "Россия".

ТОП-30 банкиров:

Место Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 1 0 Герман Греф Сбербанк 20 240,75 2 +2 Владимир Дмитриев ВЭБ 2 012,29 3 -1 Андрей Костин ВТБ 1 226,96 4 +1 Михаил Кузовлев Банк Москвы 727,80 5 +7 Микаил Шишханов Бинбанк 679,31 6 +4 Петр Авен Альфа-Банк 491,90 7 new Анатолий Мотылев Банк "Российский кредит" 479,52 8 -5 Михаил Задорнов ВТБ 24 454,25 9 +20 Рустам Тарико Банк "Русский Стандарт" 406,99 10 new Отар Маргания Банк "Возрождение" 336,19 11 +4 Олег Тиньков Тинькофф Банк 294,73 12 +9 Сергей Крюков МСП Банк 174,91 13 -7 Андрей Акимов Газпромбанк 171,78 14 +2 Игорь Антонов Банк "Возрождение" 129,87 15 new Александр Воловник Фондсервисбанк 127,10 16 +11 Евгений Кафеев КБ "Кетовский" 119,34 17 +5 Артем Констандян Промсвязьбанк 106,99 18 -1 Александр Шаронов НБД-Банк 103,46 19 -8 Олег Вьюгин МДМ Банк 94,22 20 new Михаил Гапонов КБ "Ассоциация" 86,09 21 new Сергей Васильев Связь-Банк, ВЭБ 86,02 22 new Евгений Давыдович Связной Банк 80,30 23 new Ирина Алушкина Саровбизнесбанк 78,06 24 new Александр Левковский СМП Банк 71,27 25 new Илья Прозоров КБ "Хлынов" 67,71 26 new Нина Чупрынникова КБ "Кубань Кредит" 63,55 27 -20 Антонио Фаллико Банк Интеза 62,69 28 new Андрей Гончаров Первый Объединенный Банк 59,91 29 new Дмитрий Горицкий Запсибкомбанк 56,76 30 new Аллы Цытович Юниаструм Банк 54,81

Методика

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ.

2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 25 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

4. Всего проанализировано 22 153 сообщения.

5. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 17.06.15.