Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за май 2015 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидером рейтинга банкиров по МедиаИндексу за май стал президент Сбербанка Герман Греф.
Самые яркие информационные поводы с участием г-на Грефа:
- Акционеры Сбербанка в ходе годового собрания переизбрали Германа Грефа президентом финансовой организации на ближайшие четыре года;
- Глава Сбербанка Герман Греф на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященном ситуации в банковском секторе, предложил ограничить число страховых выплат вкладчикам банков;
- Герман Греф заявил в кулуарах Астанинского экономического форума, что острая фаза кризиса в российской экономике позади.
Второе место занял председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, благодаря следующим событиям:
- Владимир Дмитриев сообщил, что ВЭБ получит от Банка России на докапитализацию около 26 миллиардов рублей;
- Владимир Дмитриев сообщил, что наблюдательный совет ВЭБа принял решение о предоставлении "Ямал СПГ" гарантий на сумму $3 млрд, а также о том, что ВЭБ предоставит бридж-кредит компании "Сухой Суперджет" на 32,5 млрд рублей.
Замыкает тройку лидеров председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Г-н Костин заявил журналистам, что ВТБ рассчитывает к концу июня выйти на соглашение по реструктуризации долга "Мечела".
Самые заметные перемещения в медиарейтинге:
Микаил Шишханов (+7), президент ОАО "Бинбанк", принадлежащий Михаилу Шишханову НПФ "Интеко" и "Благосостояние ОПС" Бориса Минца обратились к Банку России с просьбой сохранить возможность инвестировать накопления в коммерческую недвижимость - торговые центры, офисы, гостиницы.
Рустам Тарико (+20), председатель совета директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт", сообщил, что окажет поддержку своему банку, который получил 16 млрд рублей убытка в 2014 году. Г-н Тарико передал через пресс-службу, что "при необходимости за счет средств акционера будет увеличен и капитал первого уровня банка".
Сергей Крюков (+9), председатель правления МСП Банка, и губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что "МСП Банк" будет оказывать поддержку малым и средним предпринимателям.
Евгений Кафеев (+11), председатель правления ООО КБ "Кетовский" и по совместительству вице-спикер Курганской областной Думы, прокомментировал публикацию издания "Известия" о рекомендации со стороны Кремля губернаторам регионов не возглавлять партийные списки на выборах. По словам Кафеева, это "наверное, больше слух, чем инициатива".
Артем Констандян (+5), президент, председатель правления ОАО "Промсвязьбанк", заявил, что благодаря поддержке НПФ "Благосостояние ОПС", купившего порядка 10% акций Промсвязьбанка у компании "Промсвязь Капитал Б.В.", Промсвязьбанк продолжит активное кредитование крупнейших российских компаний.
Среди новичков топ-20 медиарейтинга:
Анатолий Мотылев (7 место), председатель совета директоров ОАО "Банк Российский кредит", по сообщениям СМИ, ведет переговоры о покупке Национального резервного банка у Александра Лебедева.
Отар Маргания (10 место), председатель совета директоров ОАО Банк "Возрождение", подтвердил, что вопрос объединения банков "Возрождение" и Абсолют-банка был рассмотрен и одобрен.
Александр Воловник (15 место), президент ОАО "Фондсервисбанк", упоминался в контексте сообщений о прекращении с 1 июня сотрудничества бывшей разведчицы Анны Чапман, как и всех советников Александра Воловника, с Фондсервисбанком.
Михаил Гапонов (20 место), председатель правления ОАО КБ "Ассоциация", был переизбран на должность первого заместителя председателя совета Ассоциации "Россия".
ТОП-30 банкиров:
|
Место
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Банк
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
Герман Греф
|
Сбербанк
|
20 240,75
|
2
|
+2
|
Владимир Дмитриев
|
ВЭБ
|
2 012,29
|
3
|
-1
|
Андрей Костин
|
ВТБ
|
1 226,96
|
4
|
+1
|
Михаил Кузовлев
|
Банк Москвы
|
727,80
|
5
|
+7
|
Микаил Шишханов
|
Бинбанк
|
679,31
|
6
|
+4
|
Петр Авен
|
Альфа-Банк
|
491,90
|
7
|
new
|
Анатолий Мотылев
|
Банк "Российский кредит"
|
479,52
|
8
|
-5
|
Михаил Задорнов
|
ВТБ 24
|
454,25
|
9
|
+20
|
Рустам Тарико
|
Банк "Русский Стандарт"
|
406,99
|
10
|
new
|
Отар Маргания
|
Банк "Возрождение"
|
336,19
|
11
|
+4
|
Олег Тиньков
|
Тинькофф Банк
|
294,73
|
12
|
+9
|
Сергей Крюков
|
МСП Банк
|
174,91
|
13
|
-7
|
Андрей Акимов
|
Газпромбанк
|
171,78
|
14
|
+2
|
Игорь Антонов
|
Банк "Возрождение"
|
129,87
|
15
|
new
|
Александр Воловник
|
Фондсервисбанк
|
127,10
|
16
|
+11
|
Евгений Кафеев
|
КБ "Кетовский"
|
119,34
|
17
|
+5
|
Артем Констандян
|
Промсвязьбанк
|
106,99
|
18
|
-1
|
Александр Шаронов
|
НБД-Банк
|
103,46
|
19
|
-8
|
Олег Вьюгин
|
МДМ Банк
|
94,22
|
20
|
new
|
Михаил Гапонов
|
КБ "Ассоциация"
|
86,09
|
21
|
new
|
Сергей Васильев
|
Связь-Банк, ВЭБ
|
86,02
|
22
|
new
|
Евгений Давыдович
|
Связной Банк
|
80,30
|
23
|
new
|
Ирина Алушкина
|
Саровбизнесбанк
|
78,06
|
24
|
new
|
Александр Левковский
|
СМП Банк
|
71,27
|
25
|
new
|
Илья Прозоров
|
КБ "Хлынов"
|
67,71
|
26
|
new
|
Нина Чупрынникова
|
КБ "Кубань Кредит"
|
63,55
|
27
|
-20
|
Антонио Фаллико
|
Банк Интеза
|
62,69
|
28
|
new
|
Андрей Гончаров
|
Первый Объединенный Банк
|
59,91
|
29
|
new
|
Дмитрий Горицкий
|
Запсибкомбанк
|
56,76
|
30
|
new
|
Аллы Цытович
|
Юниаструм Банк
|
54,81
Методика
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ.
2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 25 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.
4. Всего проанализировано 22 153 сообщения.
5. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 17.06.15.