Компания PR News представляет вашему вниманию рейтинг официальных сообществ банков, входящих в топ-100 по версии ресурса Banki.ru, в русскоязычном сегменте социальных сетей Facebook, «ВКонтакте» и Twitter. В рейтинг вошли топ-15 сообществ по количеству подписчиков на каждой из площадок.

Главные критерии оценки каждой из представленных групп – количество подписчиков и их вовлеченность в коммуникацию с брендом. Коэффициент вовлеченности – это интегральный показатель, который отражает среднюю реакцию одного пользователя на одно сообщение в группе.

Facebook

Тинькофф Банк демонстрирует максимальные темпы роста аудитории. По итогам марта она увеличилась на 8 616 пользователей или на 11%. Также стоит отметить Райффайзенбанк с приростом в 8% (+2 080 подписчиков).

«ВКонтакте»

Сбербанк и Тинькофф Банк показали максимальный рост аудитории ВКонтакте, увеличив число участников сообществ на 14 863 и 12 266 соответственно.

Twitter

Сбербанк и Тинькофф увеличили число фолловеров чуть более чем на 20 тысяч. Причем если для Сбербанка рост составил порядка 3%, то для Тинькофф Банка – 24%.

Мониторинг сообществ осуществлен с помощью разработанного PR News сервиса автоматического сбора данных в социальных сетях Social Ear.