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Вклады и депозиты

В этом разделе представлена информация о выгодных банковских вкладах физическим лицам, условиях и процентах по срочным депозитам в рублях и валюте, вкладах с опцией страхования и прочих способах вложить деньги

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Название, банк Ставка, % Мин. сумма, ₽ Срок
7,85 50 000 1 год Открыть вклад
7,25 100 000 1 год Открыть вклад
7,85 50 000 6 мес. Открыть вклад
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Вклад на свой лад
Вклад на свой лад

В 2017 году россияне активно наращивали объем своих вкладов в банках, традиционно доверяя преимущественно крупным игрокам. Портал Банки.ру изучил, как лидеры рынка розничных депозитов приросли за 2017 год, и поинтересовался у экспертов, останутся ли вклады любимцами жителей России.

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«Самое важное для нас — наши посетители»
«Самое важное для нас — наши посетители»
Динара Юнусова
генеральный директор Банки.ру

Генеральный директор Банки.ру Динара ЮНУСОВА рассказала об итогах деятельности компании в 2016 году, стратегии развития на ближайшие годы, а также о том, какие ценности помогут Банки.ру быть эффективным финансовым супермаркетом и сохранить при этом статус одного из самых авторитетных профильных информационных ресурсов страны.

«Банковские отделения не исчезнут»
«Банковские отделения не исчезнут»
Петр Морсин
первый заместитель председателя правления Бинбанка

Какие ставки ждут вкладчиков в наступающем году, как изменится облик банковских офисов и каковы потребности современной молодежи, в интервью Банки.ру рассказал первый заместитель председателя правления Бинбанка Петр МОРСИН.

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Пресс-релизы

Банк «Уралсиб» предлагает новый сезонный вклад

Банк «Уралсиб» с 15 февраля 2018 года предлагает сезонный срочный вклад «Весенний».

Пресс-релизы15.02.2018
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Локо банк
Приходят СМС об акции до 15 марта Локо банк вклад в долларах ставка 2.25 % на год или 2.5 % на 2 года. Подробнее: lockobank.ru/dep - так указано в СМС....
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Вклады в Тинькофф Банк
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> luba63 пишет:
> Подскажите ,если я полностью закрываю вклад в банке,перевожу деньги на карту,а затем снимаю.....Будет ли списание за использование ...
Тинькофф Банк 4722
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Вопрос — ответ

На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В бэк-офисе Тинькофф Банка с 2007 года.

С 2003 по 2004 годы работал в контактном центре «Мегафон — Москва».

С 2004 по 2007 годы трудился в центре обслуживания клиентов «Билайн».

Опыт работы в области обслуживания клиентов составляет 11 лет.

Сергей Буланкин
Сергей Буланкин
вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В Тинькофф Банке с ноября 2006 года, руководитель департамента клиентского обслуживания, создал его с «нуля».

В 2006 году работал в Банке «Русский Стандарт».

С 2001 по 2005 год в Московским филиале «МегаФона» руководил контактным центром. (500 сотрудников), с момента его создания.

В клиентской поддержке 15 лет, работал рядовым сотрудником на телефоне, в клиентском офисе, отвечал на письменные обращения.

Категории вопросов:
доходность 221 черная карта 157 пополнение 82 бонусы 53
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Вопрос Есть ответ

Здравствуйте! Хочу открыть вклад и положить сумму под проценты. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность получать выплату по процентам ежемесячно и какая ставка?

11.03.2018
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Вопрос Есть ответ

Здравствуйте, взял кредит в МФО «Kviku» 07.03.18 взял 50000 т. р на 6 месяцев но когда оформлял его не сказали о 100% ставки годовых. Написал заявление о перерасчете процентов.
Хочу закрыть его 09.03.18
Если все это будет тянуть 30 дней то сколько я переплочу? Я не хочу 100000 т. р отдавать. За 2 дня какой процент?
За ранее спасибо.

Алексей Бесов 09.03.2018
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Специалист банка Аржникова Анна Валерьевна , обслуживавшая меня 12.03.2018, отлично выполняет свои обязанности, что отмечалось мною неоднократно при выполнении ею различных... Весь отзыв
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Как выгодно вложить деньги?

Какой депозит стоит открыть в банке? Какие шаги надо предпринять, чтобы сделать вклад? Ответ на этот вопрос вы найдете в разделе «Вклады» на портале Банки.ру. Выгодные вклады в рублях и валютные вклады, изменение процентных ставок, рейтинг банков, страхование вкладов — это информация, необходимая каждому клиенту — физическому лицу. Ведь для того, чтобы получить желаемый доход, необходимо правильно выбрать депозит.

На нашем сайте данные о вкладах и ставках обновляются ежедневно. Вы можете получить и сравнить актуальную информацию о видах банковских депозитов: мультивалютные, инвестиционные, пенсионные и т. д. Не менее важен для многих вкладчиков и порядок выплаты банком дохода: кого-то интересуют депозиты с ежемесячной выплатой процентов, а кому-то интересно получить все сразу в конце срока. Условия открытия вкладов у разных банков могут отличаться. Внимательно изучив все действующие предложения для частных лиц, вы сможете с легкостью определиться, в каком банке открыть вклад. Также вы узнаете о том, что представляет собой само понятие банковского вклада, какие пункты особенно важны в договоре срочного вклада, как работает система страхования вкладов, как получить компенсацию в случае отзыва лицензии у кредитной организации и как выбрать самый лучший, наиболее выгодный срочный вклад с высоким процентом. Сейчас наибольшей популярностью у населения пользуются депозиты в рублях, а не вклады в долларах и евро. Вместе с тем определенная часть граждан предпочитает выбрать мультивалютный депозит и застраховаться от потерь при резком изменении курсов.

На рынке вкладов традиционно лидирует розничный гигант — Сбербанк России. Однако предложения различных вкладов под высокий процент существуют у многих кредитных организаций, и вы сможете выбрать банк, наиболее полно отвечающий вашим запросам. Раздел «Вклады» на нашем сайте — гарантия того, что вы всегда будете в курсе последних изменений на рынке вкладов, сможете провести сравнение банковских предложений и разместите свои денежные накопления с максимальной выгодой, выбрав именно тот депозит, который действительно вам необходим.

Пользователи портала Банки.ру из разных регионов России - могут подобрать выгодные вклады и отправить заявку на открытие вклада в рублях на специальных условиях.

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