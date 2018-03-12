Все включено Онлайн (тарифный план Расчетный)
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 1 000 ₽
|5,75
|6,25
|6,75
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 $
|0,3
|0,65
|1
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 €
|0,16
|0,16
|0,35
максимальная сумма вклада равна 20 первоначальным взносам; при переходе на данный тарифный план процентная ставка устанавливается ниже базовой, действующей по вкладу на момент смены тарифного плана, на 0,25 п.п.
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
нет
переход с данного тарифного плана на "Накопительный" или "Максимальный доход" не предусмотрен
- Особые условия
-
Вклад открывается через системы МКБ Онлайн или платежный терминал, установленный в офисе банка также при оформлении Пакета услуг.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
при переходе на данный тарифный план с "Накопительного" или "Максимальный доход" неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 рублей, 200 долларов/евро
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 09:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено Онлайн (тарифный план Расчетный)» в 24 городах России
52 391
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
-
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Все включено Онлайн (тарифный план Максимальный доход)
|7,75
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Все включено (тарифный план Максимальный доход)
|7,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Все включено Онлайн (тарифный план Накопительный)
|7,25
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Рецепт счастья
|7,17
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Все включено (тарифный план Накопительный)
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Все включено (тарифный план Расчетный)
|6,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть