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Все включено Онлайн (тарифный план Расчетный)

Московский Кредитный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
71
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней
от 1 000 ₽ 5,75 6,25 6,75
95 дней 185 дней 370 дней
от 100 $ 0,3 0,65 1
95 дней 185 дней 370 дней
от 100 € 0,16 0,16 0,35

максимальная сумма вклада равна 20 первоначальным взносам; при переходе на данный тарифный план процентная ставка устанавливается ниже базовой, действующей по вкладу на момент смены тарифного плана, на 0,25 п.п.

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
переход с данного тарифного плана на "Накопительный" или "Максимальный доход" не предусмотрен
Особые условия

Вклад открывается через системы МКБ Онлайн или платежный терминал, установленный в офисе банка также при оформлении Пакета услуг.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
при переходе на данный тарифный план с "Накопительного" или "Максимальный доход" неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 рублей, 200 долларов/евро
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 09:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено Онлайн (тарифный план Расчетный)» в 24 городах России
52 391
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 94 Банкоматы 507 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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