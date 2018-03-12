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максимальная сумма вклада равна 20 первоначальным взносам; при переходе на данный тарифный план процентная ставка устанавливается ниже базовой, действующей по вкладу на момент смены тарифного плана, на 0,25 п.п.

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет переход с данного тарифного плана на "Накопительный" или "Максимальный доход" не предусмотрен Особые условия Вклад открывается через системы МКБ Онлайн или платежный терминал, установленный в офисе банка также при оформлении Пакета услуг. Пополнение возможно Частичное снятие возможно, но есть ограничения: при переходе на данный тарифный план с "Накопительного" или "Максимальный доход" неснижаемый остаток устанавливается в размере 40% от суммы остатка на дату изменения, но не менее 2 000 рублей, 200 долларов/евро Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 09:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.