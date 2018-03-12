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на каждые 3 месяца ставка устанавливается отдельно - 7,2; 7,4; 7,75; 7,85% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.