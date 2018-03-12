Растивклад On-Line
Абсолют Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 6,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 160 ₽
Ставка
6,05%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|721 день
|от 10 000 ₽
|5,85
|5,1
|от 300 000 ₽
|5,95
|5,2
|от 1 000 000 ₽
|6,05
|5,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается пластиковая карта VISA - Абсолют Банк
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Открытие вклада осуществляется только через систему «Абсолют On-Line».
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 09:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растивклад On-Line» в 976 городах России
12 446
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
-
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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