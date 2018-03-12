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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты выпускается пластиковая карта VISA - Абсолют Банк Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Открытие вклада осуществляется только через систему «Абсолют On-Line». Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 3 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты не пересчитываются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 09:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.