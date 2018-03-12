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Растивклад On-Line

Абсолют Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,05%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
15 160
Ставка
6,05%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 721 день
от 10 000 ₽ 5,85 5,1
от 300 000 ₽ 5,95 5,2
от 1 000 000 ₽ 6,05 5,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается пластиковая карта VISA - Абсолют Банк
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Открытие вклада осуществляется только через систему «Абсолют On-Line».

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
3 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 09:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растивклад On-Line» в 976 городах России
12 446
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13 Банкоматы 15 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71

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